Diocesi: Bolzano: morto don Carlo Nicoletti per complicazioni legate al Covid. Venerdì i funerali

Si è spento ieri sera (2 novembre), a Bolzano, il sacerdote Carlo Nicoletti, a causa di complicazioni legate al Covid-19. Don Nicoletti aveva 89 anni ed era stato a lungo parroco ai Piani di Bolzano.

Don Carlo “Carletto” Nicoletti era nato il 10 ottobre 1931 a Novaledo in Trentino. Ordinato sacerdote il 6 aprile 1957 a Trento, dal 1957 al 1961 è stato cooperatore a Mezzolombardo e nella parrocchia di S. Giuseppe ai Piani di Bolzano. Dal 1965 al 2005 è stato assistente spirituale delle Acli e dal 1992 al 1998 anche cappellano della Scuola di polizia a Bolzano. Nel 1993 don Nicoletti è stato nominato parroco a S. Giuseppe ai Piani di Bolzano, incarico che ha svolto per 15 anni. Nel 2008 è stato esonerato dall’incarico di parroco per raggiunti limiti di età, rimanendo però collaboratore parrocchiale a S. Giuseppe ai Piani, quartiere nel quale ha continuato ad abitare.

Il rito funebre è stato fissato per venerdì 6 novembre alle 11 nella chiesa di San Giuseppe ai Piani. Successivamente don Nicoletti sarà sepolto nel suo paese natale di Novaledo.