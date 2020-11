Diocesi: Trapani, da oggi nuove norme di accesso agli uffici di curia per l’emergenza Covid

In ottemperanza alle norme per il contenimento del Covid-19, da oggi l’ingresso negli uffici del Palazzo della Curia vescovile di Trapani avverrà con nuove regole. Ne informa oggi la diocesi. Gli uffici di cancelleria ma anche l’economato, l’ufficio del vicario generale e il Tribunale ecclesiastico riceveranno il pubblico solo per appuntamento, così come l’Archivio storico diocesano. La richiesta va inoltrata via mail. Non è invece necessario prenotare alla Caritas diocesana i cui uffici rimangono aperti alle consuete condizioni.

In particolare, il vicario generale, la cancelleria vescovile e l’economato riceveranno, previo appuntamento, nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12. La cancelleria riceve anche il mercoledì dalle 16 alle 17,30. La richiesta di appuntamento va inviata all’indirizzo curiavescovile@diocesi.trapani.it.

Il Tribunale ecclesiastico diocesano riceve per appuntamento il mercoledì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 17,30 e il venerdì dalle 9 alle 12. La richiesta di appuntamento va inviata all’indirizzo tribunale@diocesi.trapani.it.

La Caritas diocesana riceve nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12. Non è necessario inoltrare la richiesta di appuntamento.

L’Archivio riceve nei giorni di martedì e mercoledì dalle ore 9 alle 129 previa prenotazione da far pervenire via mail all’indirizzo archivio@diocesi.trapani.it entro e non oltre le ore 12 del venerdì della settimana precedente.