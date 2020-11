“Ferma condanna dell’attentato che questa sera ha colpito la città di Vienna. Non c’è spazio per l’odio e la violenza nella nostra casa comune europea. Vicinanza al popolo austriaco, ai familiari delle vittime e ai feriti”. Così il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ha commentato ieri sera con un tweet l’assalto terroristico in 6 punti della capitale austriaca, anche vicino alla sinagoga.