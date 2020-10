Padre Maccalli: Cei, “gioia per la notizia della liberazione e preghiera per quanti sono ancora scomparsi”

“Accogliamo con gioia la notizia della liberazione in Mali di padre Pierluigi Maccalli e Nicola Chiacchio, rapiti in Africa tra il 2018 e il 2019”. Lo si legge in un post della Conferenza episcopale italiana: “Ringraziamo il Signore ed esprimiamo gratitudine a coloro che hanno lavorato per la liberazione, mentre continuiamo a pregare per quanti risultano scomparsi”.

