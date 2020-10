Liturgia: card. De Donatis, “dal 29 novembre nel Lazio si celebrerà con il nuovo Messale”. Il 13 ottobre un incontro a S. Giovanni in Laterano

Dalla prima domenica di Avvento, domenica 29 novembre, nelle chiese del Lazio si celebrerà con il nuovo Messale. Lo annuncia il card. vicario Angelo De Donatis, vicario del Papa per la diocesi di Roma, dando appuntamento ai sacerdoti e ai diaconi della diocesi per martedì 13 ottobre, alle ore 10, nella basilica di San Giovanni in Laterano, per un incontro con il vescovo di Castellaneta, mons. Claudio Maniago, presidente della Commissione liturgica della Cei ed esperto di liturgia, che illustrerà questa terza edizione del volume e le sue implicazioni per la pastorale liturgica. L’incontro – informa il Vicariato di Roma – sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della diocesi di Roma. “Il nuovo libro liturgico – spiega il card. De Donatis –, preparato attraverso lunghi anni di lavoro dei pastori e degli esperti, propone una revisione del linguaggio e delle forme espressive della celebrazione eucaristica, ma costituisce anche una nuova opportunità per approfondire l’esperienza di partecipazione all’Eucaristia e l’arte della presidenza”. Nel mese di ottobre, inoltre, anche l’Ufficio liturgico della diocesi di Roma e il Pontificio Istituto liturgico dell’Ateneo Sant’Anselmo propongono un percorso formativo alla scoperta della nuova edizione del Messale Romano. L’utilizzo del nuovo Messale diventerà obbligatorio nelle parrocchie italiane dalla prossima Pasqua (4 aprile 2021), ma può essere utilizzato anche prima, come appunto accadrà nel Lazio.