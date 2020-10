“Padre Pierluigi Maccalli e Nicola Chiacchio, rapiti in Africa tra il 2018 e il 2019, sono liberi e stanno rientrando in Italia! Grazie al nostro comparto di intelligence, in particolare all’Aise, e alla Farnesina per questo risultato”. Così il presidente del Consiglio dei ministri, ha annunciato ieri sera su Twitter la notizia della liberazione in Mali di padre Luigi Maccalli, a due anni dal rapimento in Niger, e del turista italiano Nicola Chiacchio.