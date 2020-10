Card. Bassetti: a Rondine, “il nemico diventi l’amico. Questa è l’unica frontiera verso cui camminare”

Rondine, 9 ottobre 2020: Liliana Segre alla Cittadella della pace - foto SIR/Marco Calvarese

(Rondine) Inaugurata questa mattina a Rondine la “Cittadella del Terzo Millennio” con l’apertura dei nuovi spazi de “Il Bastione” e della “Scuola del Terzo Millennio” dedicati alla formazione e alla convivenza dei giovani italiani e internazionali di Rondine, Si tratta di un progetto di ampliamento e trasformazione del polo formativo della Cittadella della Pace di Rondine, nato per soddisfare la crescente domanda di formazione sui temi del confronto interculturale e la gestione del conflitto. “Un laboratorio a cielo aperto dedicato alla formazione dei giovani nel diventare agenti di cambiamento e futuri leader di pace, costruttori di imprese e comunità capaci di costruire un ecosistema relazionale, capace di generare le azioni necessarie per il benessere del singolo uomo, della collettività e del mondo in armonia con l’ambiente. Una risposta – ha detto Franco Vaccari, fondatore e presidente di Rondine Cittadella della Pace – alle sfide umane, sociali, ambientali, politiche ed economiche del terzo millennio”. Al taglio del nastro erano presenti, il premier Giuseppe Conte, Gaetano Manfredi, ministro dell’Università e della Ricerca, Luigi Di Maio, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luciana Lamorgese, ministra dell’Interno, Stefania Giannini, vicedirettrice dell’Unesco con delega all’educazione, Noemi Di Segni, presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane e il card. Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, che ha benedetto lo spazio del Bastione realizzato con il contributo della Cei tramite i fondi dell’8xmille alla Chiesa cattolica. “Rondine – ha detto il card. Bassetti – è la conclusione della profezia del Mediterraneo, un mare in questo momento agitato. È il mare nel quale sono nate le principali civiltà della storia. È il mare di Cristo, degli Apostoli, di san Francesco, di san Benedetto. Un mare che ha una grande vocazione che Rondine vive quotidianamente che lavora affinché il nemico diventi l’amico. Questa è l’unica frontiera verso cui camminare”.