Diocesi: Rieti, al via l’edizione 2020 del Festival “Con Francesco nella Valle”

Ai nastri di partenza l’edizione 2020 del Festival di Rieti “Con Francesco nella Valle”, iniziativa nata per diffondere il messaggio universale di Francesco d’Assisi in chiave moderna. “In un momento in cui siamo chiamati a modificare il modo di vivere a causa del Covid-19 – si legge in un comunicato diffuso questa mattina dalla diocesi di Rieti -, l’evento per quest’anno sarà vissuto nella giornata di sabato 10 ottobre, dalle ore 10 alle ore 18, in diretta YouTube, Facebook e radio. Sarà dunque un festival dall’aspetto diverso nella modalità, ma sempre prezioso nella spiritualità, nei contenuti e negli scopi”. L’organizzazione “Con Francesco nella Valle” ha sentito però la necessità di prmuovere la presentazione ed apertura del Festival in presenza con un evento che si terrà oggi, alle 21, presso l’ex chiesa di San Giorgio. Sarà proiettato il docufilm “Buongiorno buona gente” di Giovanni Bruno realizzato grazie alla compagnia “La bisaccia”. In rispetto alle regole anti-Covid, è richiesta la prenotazione.