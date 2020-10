Sicurezza sul lavoro: Anmil, al via oggi il congresso nazionale all’insegna della resilienza

Con lo slogan “Dalla resilienza la forza per consolidare il futuro” e il patrocinio della Camera dei deputati l’Anmil si apre i lavori del IX congresso che si terrà a Roma, dal 15 al 18 ottobre, all’Aran Barceló Mantegna, e che vedrà riunirsi, nel pieno rispetto delle misure anti Covid, i circa 300 delegati eletti in tutta Italia dai 380.000 iscritti all’Associazione, chiamati a scegliere la dirigenza dell’Anmil dei prossimi 5 anni.

Con l’intervento del presidente nazionale dell’Anmil, Zoello Forni, inizieranno i lavori, alle 16 di oggi pomeriggio, cui parteciperanno con un intervento in presenza, in diretta streaming o con un videomessaggio, il sottosegretario al Ministero del Lavoro Stanislao Di Piazza, la presidente della Commissione Lavoro del Senato Susy Matrisciano, la presidente della Commissione Lavoro alla Camera Debora Serracchiani, l’assessore regionale al Lavoro Claudio Di Berardino, il presidente dell’Inail Franco Bettoni, il presidente del Civ Inail Giovanni Luciano, il segretario del Flepar (Inps e Inail) Tiziana Cignarelli, il presidente della Fand Nazaro Pagano e il presidente della Fish Vincenzo Falabella.

“Ritrovarci tutti insieme per quattro giorni – dichiara Zoello Forni, alla vigilia dei lavori congressuali – rappresenterà un’occasione preziosa per confrontarsi in un momento di crisi economica come quello che stiamo vivendo a causa della pandemia che mina in modo preoccupante la salute di molti lavoratori e un quadro politico che non si riesce ad avere il tempo di programmare azioni strategiche o ad operare scelte che riescano ad incidere su un fenomeno raramente approfondito, quale la scarsa sicurezza nei luoghi di lavoro, e su quelle che sono le tutele sempre più ridotte e inique di coloro che si infortunano o contraggono una malattia professionale”.