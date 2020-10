(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Papa Francesco ha nominato prefetto della Congregazione delle Cause dei santi, mons. Marcello Semeraro, finora vescovo di Albano e segretario del Consiglio di Cardinali per aiutare il Santo Padre nel governo della Chiesa universale e per studiare un progetto di revisione della Costituzione apostolica “Pastor Bonus” sulla Curia Romana.