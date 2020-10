Diocesi: Pinerolo, domani il vescovo Olivero presiede la veglia missionaria a Bricherasio

In occasione della 94ª Giornata missionaria mondiale, il vescovo di Pinerolo, mons. Derio Olivero, presiederà venerdì 16 ottobre una veglia di preghiera che si terrà dalle 20.45 nella parrocchia di Santa Maria Assunta a Bricherasio.

“L’ottobre missionario 2020, che ha come tema ‘Tessitori di fraternità’, è stato aperto dal messaggio di fratellanza e di amicizia sociale della nuova enciclica di Papa Francesco ‘Fratelli tutti’”, ricordano Lucy e Francesco Pagani del Centro missionario diocesano in un contributo pubblicato dal settimanale Vita diocesana pinerolese. “Un messaggio che viene rivolto non solo ai cattolici, ma a tutti gli uomini di buona volontà, perché vengano superati individualismi, divisioni politiche, speculazioni economiche, nazionalismi e frammentazioni sociali”, proseguono Lucy e Francesco Pagani, sottolineando che “i missionari scelgono, con la loro vita, di essere tessitori di fraternità e per sostenerli il primo impegno importante è la preghiera, che li aiuta a mantenere viva la speranza”. La veglia sarà trasmessa in streaming sul canale Youtube della Vita diocesana pinerolese.

Il 18 ottobre, domenica in cui si celebra la Giornata missionaria mondiale, le offerte raccolte in tutte le parrocchie contribuiranno al sostegno alle Chiese sorelle che operano nel sud del mondo.