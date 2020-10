Libertà e pluralismo dei media: Ue finanzia progetti a sostegno della cooperazione transfrontaliera nel campo del giornalismo

Il progetto Stars4Media, finanziato dall’Unione europea, sostenuto da 1,2 milioni di euro di fondi comunitari, ha selezionato 21 iniziative che coinvolgono 105 professionisti dei media in 17 Paesi “per accelerare l’innovazione e aumentare la copertura transfrontaliera”. L’Ue, spiega un comunicato diffuso a Bruxelles, sostiene anche il progetto “Investigative Journalism for Europe” con 1,5 milioni di euro, “che recentemente ha assegnato 75mila euro a 10 indagini transfrontaliere in corso che vanno dai pericoli della disinformazione durante la crisi del coronavirus alle scommesse online”. Il vicepresidente dell’esecutivo, Věra Jourová, dichiara: “Queste diverse iniziative consentono ai giornalisti di tutta Europa di unire i loro talenti per tenerci informati ancora meglio. La Commissione è determinata ad aumentare il proprio sostegno a tali progetti e a presentare nuove azioni, in particolare per migliorare la protezione dei giornalisti, nel quadro del Piano d’azione europeo per la democrazia che adotteremo entro la fine dell’anno”. Il commissario per il mercato interno, Thierry Breton, aggiunge: “Difendiamo instancabilmente i media indipendenti e sosteniamo iniziative volte a promuovere la libertà e il pluralismo dei media in Europa. Lo sforzo della Commissione per aiutare i mezzi di informazione a riprendersi sarà integrato dal piano d’azione per i media e gli audiovisivi che contribuirà a promuovere la loro trasformazione digitale per il futuro”.

Il sostegno dell’Ue assumerà in particolare la forma di nuovi inviti a presentare proposte, che saranno pubblicati entro la fine dell’anno, in particolare un Osservatorio sulla proprietà dei media. La Commissione ha inoltre proposto per la prima volta una dotazione dedicata al pluralismo dei media di 61 milioni di euro nell’ambito del programma Europa creativa nel prossimo Quadro finanziario pluriennale.