Diocesi: Teramo, domani videoconferenza “Con i giovani protagonisti nella storia per la ripartenza”

La diocesi di Teramo-Atri ha organizzato per domani alle 15.30, una videoconferenza dal titolo “Con i giovani protagonisti nella storia per la ripartenza” – Gli adolescenti e il patto educativo globale e inter-generazionale. Un appuntamento organizzato dalla diocesi aprutina in collaborazione con il ministero dell’Istruzione, l’Ufficio di pastorale scolastica della Conferenza episcopale abruzzese-molisana e l’Ufficio scolastico regionale dell’Abruzzo, ispirato dall’incontro svoltosi oggi pomeriggio alla Pontificia Università Lateranense, durante il quale Papa Francesco ha rilanciato il Global Compact on Education per un’educazione creatrice di pace, fraternità e giustizia. I lavori saranno coordinati da don Cristian Cavacchioli, responsabile dell’Ufficio scuola, università ed educazione della diocesi, e si apriranno con i saluti del vescovo Lorenzo Leuzzi, del rettore dell’Università di Teramo, Dino Mastrocola, e dell’assessore regionale per l’istruzione, Piero Fioretti. Il programma di interventi sarà aperto da mons. Vincenzo Zani, segretario della Congregazione per l’educazione cattolica della Santa Sede, e da Giovanna Boda, capo dipartimento del ministero dell’Istruzione.