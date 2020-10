Patriarcato Ecumenico: Bartolomeo a Roma dal 19 al 21 ottobre. Incontro con Papa Francesco, Sant’Egidio e dottorato honoris causa all’Antonianum

Il Patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo sarà a Roma dal 19 al 21 ottobre. La notizia è stata rilanciata oggi da orthodoxtimes.com, sito di informazione ortodossa. A Roma, il Patriarca incontrerà Papa Francesco e parteciperà all’Incontro per la pace organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio il 20 ottobre e che avrà quest’anno per tema “Nessuno si salva da solo – Pace e fraternità”. Inoltre, il 21 ottobre, alle 9.30, presso alla Pontificia Università Antonianum, verrà conferito al Patriarca il dottorato honoris causa in Filosofia. L’evento si svolgerà nel rispetto delle disposizioni per la prevenzione dell’epidemia di Covid-19 e sarà trasmesso in diretta su YouTube.