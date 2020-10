Carlo Acutis: Assisi, domani un incontro sulla “digital economy”

Si avviano a conclusione le iniziative collaterali organizzate, ad Assisi, in occasione della beatificazione di Carlo Acutis, celebrata il 10 ottobre. In particolare, domani, venerdì 16 ottobre, alle ore 10,30, nella sala della pace del Sacro Convento di San Francesco di Assisi, si terrà il convegno “Carlo Acutis e la digital economy”, organizzato in attesa di “The Economy of Francesco”, l’incontro con giovani imprenditori e ricercatori voluto da Papa Francesco che si terrà in Assisi il prossimo novembre per un promuovere una nuova economia. Al convegno di domani, moderato dalla giornalista del Tg1 Barbara Carfagna, intervengono padre Paolo Benanti, docente presso la Pontificia Università Gregoriana; Luca Tomassini, fondatore di Vetrya e presidente di VatiVision, e l’ex ministro Giovanna Melandri, presidente di Human Foundation e Sia (Social Impact Agenda per l’Italia) e presidente della Fondazione MAXXI. Partendo dalle qualità specifiche di Carlo Acutis che, già in giovanissima età, aveva mostrato particolari doti per l’informatica e le nuove tecnologie, verranno approfonditi i temi legati alla digitalizzazione, della sua diffusione, delle potenzialità e dei limiti. Sabato 17 ottobre, alle ore 10,30, invece nel santuario della Spogliazione, dove giace il corpo del beato Carlo Acutis, ci sarà la santa messa presieduta dal vescovo della diocesi di Assisi–Nocera Umbra–Gualdo Tadino, mons. Domenico Sorrentino, con la partecipazione delle varie realtà diocesane.