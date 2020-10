Consiglio europeo: Conte, “cercheremo di coordinare meglio tutte le nostre risposte al Covid-19”

“Sarà l’occasione per cercare di coordinare meglio tutte le nostre risposte, fermo retando il rispetto dei processi decisionali nazionali” riguardanti il contenimento dell’emergenza sanitaria da coronavirus Covid-19. Lo ha affermato il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, prima di iniziare a Bruxelles i lavori del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre. “La questione del Covid-19 sarà al centro dell’attenzione” dei lavori di domani mattina, ha spiegato il premier: “Ci scambieremo delle informazioni, cercheremo di rafforzare la strategia anche per quanto riguardo il contrasto sul piano delle risposte sanitarie, ci scambieremo degli aggiornamenti per quanto riguarda la ricerca scientifica e quindi i vaccini”.