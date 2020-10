Global Compact on Education: Kaladich (Fidae), “rendere le nuove generazioni protagoniste del cambiamento”

“Aspettiamo con trepidazione il lancio che Papa Francesco farà oggi alle 14,30 del nuovo Patto educativo globale, perché siamo coscienti, come ha ripetuto il Santo Padre, che solo cambiando l’educazione si può cambiare il mondo”. Così, in una nota, la presidente della Fidae, Virginia Kaladich. “Con grande entusiasmo – aggiunge – la Fidae ha partecipato fin dall’inizio alla commissione di lavoro organizzata dal Vaticano in preparazione di questo grande evento, in particolare con il progetto ‘Io Posso’, una sfida che i giovani hanno accolto a partire dall’enciclica Laudato si’, finalizzata al sapersi prendere cura della casa comune”. “Dobbiamo investire in percorsi di educazione e di accompagnamento delle nuove generazioni – ha concluso Kaladich – per renderle protagoniste del cambiamento”.