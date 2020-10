Dottrina sociale della Chiesa: Formiche (rivista), oggi l’incontro “Laudata economia” con i ministri Boccia e Di Maio, mons. Paglia e mons. Santoro

“Laudata economia”: è il titolo dell’incontro che si svolgerà oggi, 15 ottobre, a Roma, (dalle ore 14 alle 18) organizzato dalla rivista “Formiche” con la collaborazione del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le scienze del matrimonio e della famiglia, il Cortile dei Gentili e l’Unione cristiana imprenditori dirigenti. Parteciperanno, tra gli altri, Giuliano Amato, i ministri Francesco Boccia e Luigi Di Maio, mons. Vincenzo Paglia, l’arcivescovo di Taranto, mons. Filippo Santoro, e padre Antonio Spadaro, direttore de la Civiltà Cattolica. Diverse le sessioni in programma che approfondiranno temi di etica ed economia, fratellanza e Mediterraneo, ambiente e sostenibilità. “Laudata economia – si legge nel comunicato stampa di presentazione – vuole rappresentare il contributo di Formiche per favorire un dialogo e una riflessione sulla Dottrina sociale della Chiesa e in particolare sulle sfide poste da Papa Francesco nella sue due ultime lettere encicliche”. L’appuntamento rappresenta una tappa di avvicinamento alla tre giorni “The Economy of Francesco”, che si svolgerà ad Assisi dal 19 al 21 novembre, con l’obiettivo di avviare un processo di cambiamento globale, affinché l’economia di oggi e di domani sia più giusta, inclusiva e sostenibile. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle disposizioni Covid-19, garantendo il distanziamento sociale in sala e la sicurezza degli partecipanti in tutti gli spazi che ospiteranno l’incontro (Palazzo Santa Chiara in Piazza di Santa Chiara 14, Roma). È possibile seguire direttamente l’evento cliccando: https://us02web.zoom.us/j/84425684987#success.