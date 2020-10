Diocesi: Prato, torna la raccolta alimentare a favore dell’Emporio della Solidarietà

Torna l’appuntamento con la raccolta alimentare a favore dell’Emporio della Solidarietà. “Si tratta della tradizionale mobilitazione cittadina che viene organizzata nel mese di ottobre per riempire gli scaffali del supermercato per famiglie in difficoltà gestito dalla Caritas diocesana”, spiega una nota della diocesi.

La raccolta si terrà domani e sabato 17 ottobre. Hanno aderito i supermercati Conad di via Catani (venerdì, dalle 14 e sabato tutto il giorno), via Kuliscioff (venerdì dalle 14 e sabato tutto il giorno), via Roma (venerdì dalle 14 e sabato tutto il giorno), via 7 Marzo (sabato tutto il giorno), via Gherardi (sabato tutto il giorno); Coop di Parco Prato “Le Pleiadi” e di Vaiano (sabato tutto il giorno); Esselunga di viale Galilei e via Leonardo da Vinci (sabato tutto il giorno).

Si raccolgono carne in scatola, olio di oliva, olio di semi, biscotti, tonno, pomodoro, caffè, latte in polvere primi mesi, latte liquido neonati, biscotti primi mesi. Inoltre, con 5 euro al mese o 60 euro l’anno, è possibile “Adottare una famiglia” permettendole di completare il carrello della spesa con i prodotti che l’Emporio non recupera dagli esuberi alimentari. Info: www.emporio.prato.it.