Coronavirus Covid-19: Mattarella, “bisogna essere estremamente prudenti. Non sottovalutare i pericoli e i rischi che vi sono”

(Foto: Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

Dall’emergenza causata dalla pandemia “stiamo uscendo, malgrado tutto stiamo uscendo, a mio avviso. Stiamo resistendo. Bisognerà essere estremamente prudenti. Non sottovalutare i pericoli e i rischi che vi sono. Ma sono convinto che i risultati della ricerca scientifica ci consegneranno la via d’uscita da questa condizione”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale le vincitrici della XXXII edizione del Premio promosso dalla Fondazione Marisa Bellisario.

“Mi domando – ha rivelato il Capo dello Stato – tra dieci, venti o trent’anni, chi guarderà le foto di queste cerimonie di questo periodo che cosa si chiederà. Che giudizio avrà di noi sull’aspetto che presentiamo in queste condizioni”. “Questo – ha proseguito – ci richiama al momento particolare, ulteriore, reale che stiamo attraversando dal pieno dell’inverno fin qui e che continua fin tanto che l’attività delle ricercatrici e dei ricercatori non ci consegnerà il risultato del vaccino che porrà fine a questa drammatica emergenza”.

“In prima fila nei mesi del lockdown e comunque nei mesi che hanno fatto seguito vi è stato un gran numero di donne”, il tributo di Mattarella: “In alcuni settori anche prevalente. Anzi, nel complesso, per quel che risulta, delle persone impegnate nelle attività che durante il lockdown hanno consentito al Paese di far fronte all’emergenza sanitaria e di fare andare avanti il Paese senza paralizzarlo la presenza femminile è stata predominante, è stata maggiore di quella maschile”. Secondo il presidente, “il nostro Paese è riuscito a superare l’uragano che lo ha investito per primo in Europa in condizione di impreparazione globale, nell’assenza di elementi di conoscenza o di esperienza pregressi, dovendo all’improvviso definire e inventare interventi, terapie, metodologie su un fenomeno sconosciuto che tuttora, per larga misura, è sconosciuto”. “La presenza femminile è stata in tutto questo, dalle donne nel mondo della sanità, alle donne nel mondo che ha continuato a operare. Dalla sicurezza, ai supermercati, il mondo femminile è stato presente in maniera decisiva per il nostro Paese e sarebbe singolare – il monito del Capo dello Stato – se a questo non facesse seguito una cura particolare dell’occupazione femminile, ma che questo soffrisse le conseguenze maggiori e più negative della crisi sociale che si è naturalmente aggiunta a quella sanitaria”.