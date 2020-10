Jole Santelli: il cordoglio del Servizio nazionale di protezione civile

Il capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, esprime “profondo cordoglio” per la scomparsa della Presidente della Regione Calabria Jole Santelli. “Seppur per pochi mesi alla guida della regione, la presidente Santelli si è sempre dimostrata attenta e disponibile alle tematiche di Protezione Civile, senza mai dimenticare il volontariato regionale. A nome di tutto il Servizio nazionale di protezione civile esprimo le più sentite condoglianze ai suoi familiari e a quanti hanno lavorato con lei in questi mesi”.