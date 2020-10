Ambiente: Città dell’uomo e Rosa bianca, tavola rotonda on line “Città green, resiliente e inclusiva: quali politiche?”

“Città green, resiliente e inclusiva: quali politiche?”: è il titolo dell’incontro, che si svolgerà in streaming sabato 17 ottobre (ore 10.30-12.30) promosso dalle associazioni “Città dell’uomo” e “Rosa Bianca” di Milano, nel quadro di una serie di appuntamenti sul tema “È tempo di agire, la crisi ambientale ci interroga”. Alla tavola rotonda parteciperanno: Caterina Sarfatti, responsabile programma Inclusive Climate Action – C40 Cities; Gloria Zavatta, amministratore delegato Amat srl – Agenzia per la mobilità, l’ambiente e il territorio; Antonio Ballarin, già ordinario di Fisica dell’ambiente all’Università Cattolica, sede di Brescia, e coordinatore scientifico della Fondazione Lombardia per l’ambiente. Per partecipare da computer, tablet o smartphone è sufficiente collegarsi al sito global.gotomeeting.com. Si potrà partecipare anche via telefono dall’Italia, chiamando il numero: +39 02 30578180 (codice di accesso: 168-142-637). L’incontro sarà trasmesso anche in diretta sulla pagina Facebook della Rosa Bianca.