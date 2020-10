ErasmusDays 2020: migliaia di eventi in Europa e nel mondo celebrano il programma Ue per la formazione giovanile

Si svolge da oggi a sabato 17 ottobre la quarta edizione di #ErasmusDays che celebrerà il Programma Erasmus+ “con oltre 4.600 eventi – sia digitali che fisici – che si svolgeranno in 80 Paesi in tutto il mondo”, riferisce la Commissione europea. Mariya Gabriel, commissaria per l’innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la gioventù, dichiara: “Dal 1987 Erasmus ha aiutato più di 10 milioni di studenti, insegnanti e giovani a fare un’esperienza inestimabile all’estero e a rafforzare le proprie competenze. Quest’anno, più che mai, abbiamo bisogno degli Erasmus Days per celebrare le opportunità uniche offerte dal programma e per trasmettere un messaggio di forza e resilienza a tutta la comunità Erasmus+”. Sono attualmente aperti due inviti a presentare proposte Erasmus+ per sostenere l’istruzione e la formazione digitale, l’animazione socioeducativa digitale e le competenze creative, ciascuno dei quali fornisce 100 milioni di euro “per progetti di collaborazione che rispondono alle sfide educative la crisi del coronavirus”. Le organizzazioni candidate hanno tempo fino al 29 ottobre per presentare domanda. Gli eventi e le iniziative #ErasmusDays 2020 sono aperti al pubblico e includono webinar, eventi a porte aperte, incontri virtuali, mostre fotografiche, giochi online e programmi radiofonici. Il sito ufficiale di #ErasmusDays 2020 include una mappa con il programma completo: https://www.erasmusdays.eu/.