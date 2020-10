Consiglio europeo: Sassoli (Parlamento Ue), “ripresa economica non sia trainata dai paradigmi del passato”

“Nei prossimi mesi investiremo in modo massiccio nella ricostruzione delle nostre economie e dobbiamo garantire che la ripresa non sia trainata dai paradigmi del passato. Dovremmo utilizzare gli stimoli economici forniti dalle istituzioni pubbliche per cambiare radicalmente i nostri modelli di crescita, garantendo nel contempo una transizione equa adatta a noi e alle generazioni future. Nessuno deve rimanere indietro”. L’obiettivo della neutralità climatica “rappresenta un’opportunità per ridurre i divari sociali e ristabilire l’equilibrio in modo più equo e inclusivo”, ha affermato David Sassoli intervenendo questo pomeriggio in apertura del summit Ue. “Ciò mi porta ad affrontare il tema del nostro partenariato con l’Africa, che è essenziale per la crescita, la prosperità e la sicurezza di questa parte del mondo. Più l’Africa sarà forte, più saremo forti anche noi. C’è un destino che s’incrocia fra Europa e Africa. Serve investire di più nella nostra cooperazione a tutti i livelli, ma con particolare attenzione alla salute, all’istruzione e ai cambiamenti climatici, che rimangono oggi priorità assolute”. Nel rafforzare “la nostra cooperazione dovremmo anche concentrarci sull’innovazione, sull’economia digitale, sull’energia e sull’agricoltura. Dovremmo inoltre intensificare ulteriormente la nostra risposta umanitaria e di sviluppo per assistere i paesi africani nell’affrontare le sfide sanitarie immediate. Accolgo con favore l’iniziativa della Commissione relativa al ponte aereo umanitario dell’Ue”.