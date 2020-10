Diocesi: L’Aquila, sabato 17 il card. Petrocchi consacra don Luca Capannolo

Sabato, 17 ottobre, nella basilica di Santa Maria di Collemaggio il diacono don Luca Capannolo sarà ordinato presbitero. A presiedere la Messa, che sarà trasmessa in diretta dall’emittente televisiva Laqtv Abruzzo (in streaming sul sito e sulle pagine Facebook di LaQtv e Chiesa di L’Aquila), l’arcivescovo, card. Giuseppe Petrocchi. In preparazione all’ordinazione sacerdotale domani, alle ore 21, nella chiesa di Santa Rita, parrocchia dove don Capannolo svolge attualmente il suo servizio, ci sarà una veglia di preghiera. La veglia è stata organizzata dal Servizio diocesano di Pastorale giovanile e vocazionale. Domenica 18 ottobre, alle ore 11, il novello sacerdote presiederà la Messa nel suo paese natio, Arischia. In tutte le celebrazioni saranno rispettate le normative anti Covid-19. In particolare si ricorda il numero massimo di 200 persone per le celebrazioni nei luoghi chiusi e l’utilizzo obbligatorio della mascherina. Don Capannolo, teologo e dottore in lettere, ha compiuto il percorso di studi e formazione a Chieti nel Seminario regionale abruzzese-molisano “San Pio X” . È stato ordinato il 25 giugno 2019 nella chiesa di Santo Stefano al monte in Pizzoli dallo stesso cardinale arcivescovo.