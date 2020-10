Global Compact on Education: Università Cattolica, dalle 14 un webinar sui canali social. Il rettore Anelli sarà all’incontro presso la Lateranense

Oggi Papa Francesco pone in primo piano il tema dell’educazione con la proposta di sottoscrivere su scala planetaria il Global Compact on Education. L’occasione è il videomessaggio che sarà trasmesso alle 14.30 durante l’incontro promosso dalla Congregazione per l’Educazione cattolica alla Pontificia Università Lateranense, al quale interverrà anche il rettore dell’Università Cattolica, Franco Anelli.

Per l’occasione, alle 14, l’Università Cattolica organizza il webinar “Global compact on education”: in diretta live sui canali social dell’Ateneo (Youtube – Linkedin – Facebook – Twitter) si potrà vedere l’evento con il video messaggio di Papa Francesco e si potrà assistere a un talk sui temi dell’educazione. Intervengono mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale; Domenico Simeone, docente di pedagogia generale e sociale; Simona Beretta, direttore del Centro di Ateneo per la dottrina sociale della Chiesa. Durante l’incontro è previsto il video collegamento con l’evento virtuale di presentazione del Patto educativo globale.

L’attenzione all’educazione delle giovani generazioni e alla solidarietà rappresenta da sempre un aspetto prioritario per l’Università Cattolica. Oltre all’impegno quotidiano nella formazione e nella didattica e nella ricerca, due anni fa è stata istituita la Cattedra Unesco in “Education for Human Development and Solidarity Among Peoples”. In occasione dell’evento con Papa Francesco l’Ateneo annuncerà una nuova, importante iniziativa sul tema dell’educazione globale.