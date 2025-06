Noticum: sulla rivista digitale il “Papa missionario”. Focus su Congo, Sudan, Bolivia

È online il numero di giugno di Noticum, la rivista digitale della fondazione Missio. Su questo numero, in primo piano, i missionari danno il benvenuto a Papa Leone XIV, partendo dalla foto di lui a cavallo che entra in una comunità sulle montagne del Perù dove era vescovo. A seguire: “Congo, ricco da morire”, un incontro al Cum con don Davide Marcheselli, missionario di Bologna, Philippe Ruvuzangiza e Marline Babwine dell’associazione Best che a Bukavu nell’est della R. D. Congo lottano contro lo sfruttamento illegale dei minerali; “Sudan, per non dimenticare”, nelle parole di padre Diego Dalle Carbonare, comboniano; e poi ancora il volto prossimo, ovvero il Festival della Missione del prossimo ottobre a Torino; il ricordo di José “Pepe” Mujica, già presidente dell’Uruguay, una vita al servizio della libertà e della giustizia sociale. Seguono le pagine continentali con “Debito: l’Africa non ci sta”, le prossime elezioni in Bolivia, il ritorno di Rodrigo Duterte nelle Filippine. E ancora, a seguire: l’incontro di Missio km zero in Calabria, le segnalazioni letterarie del Cedor, il Centro studi del Cum. Qui per leggere e scaricare la rivista.

