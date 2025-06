Legalità: Libera Calabria, arriva “Fame di verità e giustizia”per rimettere al centro del dibattito pubblico l’urgenza nel contrasto a mafiosi e corrotti

Arriva in Calabria la tappa di “Fame di verità e giustizia”, un viaggio a 30 anni dalla nascita di Libera e della sua rete associativa, che attraversa il Paese, da Nord a Sud e in Europa con iniziative, flash mob, laboratori, assemblee, speaker corner e azioni di denuncia per animare il dibattito pubblico con l’obiettivo di “riscrivere la piattaforma in tema di lotta alle mafie e corruzione, con una funzione di advocacy rispetto alle istituzioni competenti”. Le iniziative, la piattaforma politica e i dati sui reati spia e corruzione saranno presentati giovedì 12 giugno, alle 18.30, a Cosenza – in piazza Kennedy – con un flash mob dove sarà inaugurata un’osteria particolare con pochi tavoli e un menù speciale di 12 portate “difficili da digerire”, si legge in una nota.

