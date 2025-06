Cinema: a Roma, Frascati e Valmontone il progetto “Vedere per capire” con MedFilm Festival

“Vogliamo ribadire in questo momento così complesso sostegno e vicinanza alla scuola, luogo fondamentale di educazione, incontro, crescita, fruizione e produzione di cultura, ma anche e soprattutto di elaborazione di un presente storico a tratti drammatico”. Così Ginella Vocca, direttrice artistica del MedFilm Festival, presentando il progetto “Vedere per capire” per portare il cinema e l’intercultura a scuola.

Oltre 400 studentesse e studenti di quattro scuole del Lazio – Liceo statale Maria Montessori (Roma), Lycée Chateaubriand (Roma), Ips Maffeo Pantaleoni (Frascati) e Iis Via Gramsci (Valmontone) – parteciperanno a incontri e seminari per riflettere criticamente, esplorare attraverso il cinema le sfide del presente e immaginare e ridisegnare il futuro, grazie a proiezioni e laboratori con docenti e professionisti del settore. Tra i docenti: Sergio Sozzo e Aldo Spiniello (“Sentieri Selvaggi”), Esmeralda Calabria (regista e montatrice), Lorenzo Latrofa (animatore) e Antonio Demma (regista).

I lungometraggi scelti sono: “Butterfly” (2018) di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman, “Io capitano” (2023) di Matteo Garrone, “La storia di Souleymane” (2024) di Boris Lojkine, “Nezouh. Il buco nel cielo” (2022) di Soudade Kaadan, “No Other Land” (2024) di Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham e Rachel Szor, “The Animal Kingdom” (2023) di Thomas Cailley.

Attraverso la varietà dei paesi rappresentati (Europa, Mediterraneo, e Medioriente: Italia, Tunisia, Marocco, Algeria, Egitto, ecct.), dei generi (commedia, dramma, biopic, poliziesco, fantastico, ecc.) e dei temi affrontati, si intende invitare gli studenti ad una visione critica e consapevole, alla riflessione sui temi e le vicende umane narrate dai film, alla loro contestualizzazione storica, sociale e geopolitica, portando a galla dubbi e domande attraverso un dibattito guidato dai tutor.

Il percorso di formazione al linguaggio filmico nasce dall’esperienza del MedFilm Festival (l’unico festival italiano dedicato alle cinematografie del Mediterraneo) ed è realizzato dall’Associazione Methexis, da sempre attiva nella promozione dell’educazione audiovisiva nelle scuole secondarie di secondo grado. L’attività formativa si inserisce nell’ambito del Piano nazionale di educazione all’immagine per le scuole promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

