Diocesi: Trento, nel 2024 destinato 1 milione di euro dell’8xmille a progetti caritativi

Un milione di euro dall’8xmille sono stati destinati per i progetti caritativi sostenuti dall’arcidiocesi di Trento nel 2024, che rende nota la ripartizione e destinazione. L’importo complessivo – pari a 979.294,11 euro, in linea con gli anni precedenti – è stato impiegato per sostenere realtà impegnate nel contrasto alla marginalità e nella promozione del bene comune.

La parte più consistente dei fondi, pari a 850.000 euro, è destinata come di consueto alla Fondazione Caritas diocesana, attiva su più fronti dell’emergenza sociale e dell’accompagnamento alle persone in difficoltà. Tra le altre destinazioni la Pastorale carceraria (20.094,11 euro), il Banco Alimentare del Trentino-Alto Adige–Trento (15.000 euro), il Consultorio Familiare Ucipem – Trento (15.000 euro), l’Associazione Famiglie Tossicodipendenti – Centro educativo per le Dipendenze (12.000 euro).

