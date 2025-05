Nonni e nipoti: Agrigento, convegno e concorso sull’alleanza fra generazioni. Mons. Damiano, “andare avanti insieme ai giovani”

Mercoledì 14 maggio, nella sala Zeus del Pala Congressi di Villaggio Mosè ad Agrigento, si è tenuta la premiazione del concorso scolastico nazionale “Io e i miei nonni: esperienze e riflessioni”, promosso da Fnp-Cisl Sicilia e dall’associazione Nonni 2.0. La commissione, presieduta da Davide Rondoni, ha valutato 736 testi e assegnato 9 premi a studenti provenienti da varie regioni, suddivisi in tre fasce scolastiche. Nel corso della mattinata si è svolto un confronto sul tema “L’alleanza fra generazioni”, durante il quale Carmela Petralia (Cisl) ha sottolineato la necessità di uno scambio tra giovani e anziani anche nel mondo del lavoro: “Oggi non è più come in passato. Il mondo del lavoro è bidirezionale. Lo scambio deve coinvolgere tutte le età e tutte le fasi della vita”. Maria Rosaria Aquilone (Fnp) ha detto: “Noi, come pensionati e nonni, sentiamo il dovere di andare avanti insieme ai giovani”. Mons. Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento, ha detto: “Per parlare di nonni e nipoti bisogna partire dalla famiglia. È lì che nascono e si costruiscono i legami. Senza la famiglia queste relazioni rischiano di perdersi”. Ha poi aggiunto: “L’abbandono è un trauma. Lo è per tutti, ma lo è ancora di più per chi è molto giovane o molto anziano”. I testi premiati saranno raccolti in un volume.

