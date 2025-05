Frati minori: fr. Antonio Scabio eletto alla guida della Provincia di S. Antonio del Nord Italia

Si è concluso il 16 maggio, a Camposampiero (Pd), il Capitolo dei Frati minori della Provincia S. Antonio del Nord Italia, durante il quale fr. Antonio Scabio è stato eletto nuovo ministro provinciale. Sono stati circa 60 i frati ritrovatisi durante le quasi 2 settimane, per discutere della situazione della Provincia, aprire prospettive sul futuro ed eleggere il nuovo ministro provinciale e il nuovo governo. Della Provincia – che si estende in tutto il Nord Italia – fanno parte quasi 400 frati; diversi prestano servizio nelle missioni (in Nuova Guinea, in Burundi e in altri luoghi), insegnano a Roma o a Gerusalemme, ma la maggior parte di essi è a servizio delle 44 realtà tra conventi, parrocchie e santuari che si trovano in un territorio che va dalla Liguria all’Emilia-Romagna. 11 di questi conventi sono particolarmente a servizio dei poveri, con mense o forme di accoglienza e progetti di inserimento dei migranti nel mondo del lavoro. L’attività di evangelizzazione viene svolta per i giovani, nelle missioni al popolo, nelle 8 parrocchie o nei 14 santuari custoditi dai Frati minori. Oltre questo i Frati minori sono presenti a Venezia, nell’Istituto di studi ecumenici, e come cappellani anche nell’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano. Il provinciale eletto, fr. Antonio Scabio, è nato a Thiene (Vi) nel 1965 ed è stato ordinato presbitero nel 1999. Laureato nel 1991 in psicologia all’Università di Padova, nel 1995 ottiene l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo; nel 2004 consegue il diploma di specializzazione in psicoterapia presso la Scuola superiore in Psicologia clinica Ifrep a Roma. È stato ministro provinciale dal 2010 al 2015 dell’allora Provincia del Veneto e Friuli-Venezia Giulia e nel Capitolo generale del 2015 è stato eletto fefinitore generale dell’Ordine dei Frati minori. Per diversi anni, e fino alla sua nuova attuale rielezione, è stato responsabile di una Fraternità a Vittorio Veneto che si dedica all’aiuto di sacerdoti e religiosi in discernimento.

