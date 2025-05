Diocesi: Macerata, domenica messa con mons. Marconi per il Giubileo dei migranti

Si svolgerà domenica 18 maggio, alle ore 17, nella cattedrale dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista di Macerata, la santa messa presieduta dal vescovo di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia, mons. Nazzareno Marconi, e animata dalle cappellanie etniche per il Giubileo diocesano dei migranti.

“Sono comunità seguite da cappellani provenienti dagli stessi Paesi, i quali garantiscono un accompagnamento spirituale – spiega don Sergio Fraticelli, responsabile di Migrantes diocesano –; per il momento, le realtà con le quali riusciamo maggiormente ad interagire sono quelle di nazionalità nigeriana, indiana, peruviana e francofona. I vari cappellani avevano espresso il desiderio di un gesto giubilare da fare insieme e con il nostro vescovo e domenica sarà certamente un momento di festa e di liturgia ricca di canti e di colori. Si tratta di fratelli e sorelle che per la maggior parte sono da molti anni presenti nel nostro territorio e nel tessuto ecclesiale. L’occasione sarà quella di ritrovarci in San Giovanni per lodare il Signore”. “Siamo fiduciosi di vedere la presenza di fedeli delle varie parrocchie di Macerata, potendo fare esperienza di quanta ricchezza abbiamo nella realtà diocesana – aggiunge don Sergio –, credo infatti che anche nella comunità ecclesiale ci sia il desiderio di trovare occasioni di incontro e di conoscenza reciproca soprattutto tra i fedeli. Questo piccolo gesto vuole essere un ulteriore passo, fatto grazie anche al Giubileo, per riconoscere un aspetto della cattolicità della nostra Chiesa che è un segno di speranza e di profezia per il mondo”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /