Formazione: dal 1° al 7 settembre la VI edizione della Scuola “Percorsi Assisi” su “One-Health. Ecosistemi, persone e ambienti in dialogo”

(Foto Sacro Convento Assisi)

Si terrà nella città di San Francesco, dal 1° al 7 settembre, la sesta edizione della Scuola di formazione “Percorsi Assisi”. Un’esperienza educativa rivolta a universitari per favorire la formazione degli studenti che unisca competenze specifiche e responsabilità per il bene comune. Il titolo di questa edizione è “One-Health. Ecosistemi, persone e ambienti in dialogo”. Una settimana di incontri, seminari, workshop e visita ai luoghi francescani.

“Il tema del One-Health rappresenta un approccio sistemico che supera le barriere disciplinari, ridisegnando la comprensione del benessere globale. Questo paradigma propone una prospettiva dove gli ecosistemi, le comunità umane, i sistemi sociali sono parte di un organismo interconnesso. Un quadro di riferimento che invita ricercatori e ricercatrici, operatori e operatrici sociali ed esponenti politici a ripensare le strategie di inclusione, supporto e resilienza”, si legge in una nota del Sacro Convento di San Francesco, ad Assisi.

“Percorsi Assisi” offre la possibilità di un continuo e immediato confronto non solo fra studenti e tutor, ma anche con docenti e personalità del mondo della cultura. Vengono così messi in correlazione l’approfondimento di natura accademica con la maturazione relazionale, attraverso l’alternanza di lezioni frontali, seminar and debate, attività di team work e project work, company visit per una visione sul campo, e momenti ricreativi con la visita ai luoghi più significativi di Assisi.

Tra i tanti ospiti della VI edizione, spiccano Teodoro Valente (presidente dell’Asi), Vittorino Andreoli (psichiatra e scrittore) e Simona Seravesi (Oms).

I promotori dell’iniziativa sono: il Sacro Convento di San Francesco ad Assisi, la Luiss-Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli, il Politecnico di Milano, l’Università degli studi di Napoli Federico II, l’Università degli studi di Perugia, l’Università degli studi di Parma, l’Università degli studi dell’Aquila e l’Università Politecnica delle Marche.

Il 19 maggio si apriranno le iscrizioni alla VI edizione sul sito della Scuola: www.percorsiassisi.it. Per maggiori informazioni inviare una email a: percorsiassisi@sanfrancescoassisi.org o chiamare al 075 8190122.