Papa Francesco: vescovi Basilicata, “pastore di grande fede e misericordia”

“O Dio, che dai la giusta ricompensa agli operai del Vangelo, accogli nel tuo regno il tuo servo, il Santo Padre, Papa Francesco, che hai costituito successore di Pietro e pastore della tua Chiesa, e donagli la gioia di contemplare in eterno i misteri della grazia e della misericordia che sulla terra ha fedelmente dispensato al tuo popolo”. I vescovi della Basilicata e gli amministratori diocesani, “addolorati per la morte del Sommo Pontefice – pastore di grande fede e misericordia, Papa Francesco”, invitano le comunità ecclesiali di Basilicata a “riunirsi in preghiera di suffragio per il Santo Padre Papa Francesco”. I vescovi di Basilicata e gli amministratori diocesani, “mentre ringraziano la Divina Provvidenza per il dono di un Pontefice vero discepolo di Cristo Gesù, innamorato appassionato del Vangelo, servitore instancabile della Chiesa e difensore profetico dei poveri, lo affidano al Dio ricco di misericordia”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /