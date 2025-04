Papa Francesco: Dellabianca (Compagnia delle Opere), “animato dalla forza della fede, della speranza e della carità”

“‘Quando l’economia perde contatto con i volti delle persone concrete, essa stessa diventa un’economia senza volto e quindi un’economia spietata’. Era questo uno dei moniti che Papa Francesco lasciò al mondo dell’impresa nel 2019 a Genova. Parole vere e sempre più profetiche. Francesco ha costantemente richiamato noi imprenditori alla condivisione dell’obiettivo del bene comune nel fare impresa. Lo ha fatto animato dalla forza della fede, della speranza e della carità che ha sempre testimoniato. In ogni luogo e con ciascuno”. Lo ha dichiarato Andrea Dellabianca, presidente della Compagnia delle Opere, in merito alla morte di Papa Francesco. Compagnia delle Opere lo ricorda nella preghiera e ringrazia per il Dono di averlo avuto pastore. “Il nostro compito ora è soprattutto quello di continuare il percorso che conduce alla Pace, vero dono di Dio, ma che parte da un impegno quotidiano di ciascuno, come Papa Francesco ci ha indicato in maniera così forte e come abbiamo voluto anche richiamare nei nostri auguri pasquali. Vogliamo sostenere un’impresa rivolta al Bene comune che rappresenti il sentiero per una Pace duratura – ha concluso Dellabianca –. Il suo lascito e la sua eredità saranno il punto di partenza per continuare questo importante viaggio”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /