Papa Francesco: Scienza&Vita, “certi di poter contare anche sulla tua intercessione, rinnoviamo il nostro impegno a favore della vita”

Il Centro studi Scienza&Vita, in tutte le sue componenti, “esprime il suo filiale dolore per la morte di Papa Francesco, avvenuta stamane”. Al tempo stesso, “S&V si unisce alla preghiera di suffragio e di speranza di tutta la Chiesa, rendendo grazie a Dio per il dono prezioso di questo Pastore, che con i suoi insegnamenti e la sua testimonianza, durante tutto il suo Pontificato, ci ha sempre indicato la via del rispetto e della promozione della persona umana, con la sua inviolabile dignità”. E’ quanto si legge in una nota appena diffusa.

La sua costante denuncia del “diffondersi progressivo di quella che lui stesso ha definito come ‘cultura dello scarto’, infatti, è stato per noi un continuo richiamo a tenere desta l’attenzione – mediante la riflessione, lo studio e il dialogo aperto – verso tutte quelle condizioni della vita umana, soprattutto quando è segnata da fragilità e sofferenza, che la espongono al rischio di ‘esclusione’ sociale e culturale, e talvolta persino fisica”, si legge ancora nel testo.

Di qui “la gioia e il privilegio di essere stati ricevuti in udienza privata da Papa Francesco, nell’aprile 2019. In quell’occasione, una nostra delegazione di S&V guidata dal presidente prof. Alberto Gambino aveva potuto raccontare direttamente al Papa le principali attività e aspettative di S&V, ricevendo da lui approvazione e incoraggiamento per continuare con franchezza ed entusiasmo il nostro impegno di riflessione e testimonianza per la promozione e la difesa della vita umana nella sua globalità, in ogni sua fase e condizione”. “Il Signore Risorto, Dio della vita, possa accoglierti e ricompensarti, Papa Francesco. Da oggi – conclude S&V – siamo certi di poter contare anche sulla tua intercessione, mentre rinnoviamo il nostro impegno a favore della vita umana”.