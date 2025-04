Papa Francesco: Lafram (Unione comunità islamiche d’Italia), “un fratello nella fede, un faro di fratellanza”

Il presidente Ucoii, Y. Lafram con Papa Francesco (Foto Ucoii)

“Addio a Papa Francesco: un fratello nella fede, un faro di fratellanza”. Comincia così un lettera di condoglianze per la scomparsa di Papa Francesco a firma del presidente dell’Ucoii, Yassine Lafram, indirizzata al Segretario di Stato Vaticano, al Collegio Cardinalizio, ai Vescovi e a tutti i cattolici.

“Desidero porgere il mio ultimo saluto a Papa Francesco, un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia della Chiesa e nel cuore di quanti hanno creduto nel dialogo, nella pace e nella fratellanza tra i popoli. La sua scomparsa rappresenta una perdita immensa non solo per i fedeli cattolici, ma per l’intera umanità, che ha trovato in lui una guida spirituale capace di abbattere barriere e costruire ponti tra persone di buona volontà”.

“Il suo sostegno al popolo di Gaza – scrive Lafram – è stato uno dei momenti più significativi del suo pontificato. Quando la violenza ha colpito Gaza, Papa Francesco non ha mai esitato a denunciare con forza le sofferenze dei palestinesi, esprimendo la sua vicinanza e chiedendo instancabilmente un cessate il fuoco immediato. Non si è mai arrestato nel suo impegno per la pace e la giustizia, sollevando la sua voce contro l’aggressione e invitando alla protezione dei civili innocenti”. “La sua solidarietà al popolo di Gaza è stata un faro che ha illuminato il cammino di chi lavora per costruire una pace reale, che non dimentica mai le vittime innocenti dei conflitti. Oggi il mondo perde una guida spirituale straordinaria, ma la sua luce non si spegne. Il suo messaggio di amore e fratellanza continuerà a vivere nelle nostre azioni, nei nostri cuori, nelle nostre preghiere. Il mio pensiero va a tutti Voi e a tutti coloro che, ispirandosi al suo magistero, continueranno a operare per un mondo più giusto e solidale. Addio, Papa Francesco. Il tuo spirito continuerà a illuminare il nostro cammino”.