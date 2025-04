Papa Francesco: mons. Zagonel (amm. diocesi Vittorio Veneto), “accanto al suo amato popolo fino all’ultimo respiro”. Mercoledì sera messa in suffragio

“Abbiamo ricevuto con dolore la notizia della morte di Papa Francesco – scrive mons. Martino Zagonel, amministratore diocesano della diocesi di Vittorio Veneto –. Una morte improvvisa pur nella sua prevedibilità. Una morte luminosa perché avvenuta nel cuore della Pasqua di Resurrezione, e nel segno pubblico del dono totale di sé stesso, di pastore che sta col suo amato popolo fino all’ultimo respiro e nell’estrema sofferenza fisica”. “Grazie, Francesco – scrive ancora mons. Zagonel rivolgendosi direttamente al Pontefice –, vero volto della misericordia di Dio. Ora godi del riposo in Dio. E sarai intercessore di pace, dopo esserne stato per tutti estremo assertore e strenuo difensore».

Oggi alle 15, le campane delle chiese parrocchiali hanno suonato all’unisono, insieme anche a quelle di diverse altre diocesi trivenete. Inoltre, mercoledì sera alle 20, mons. Zagonel presiederà una messa in suffragio del Pontefice in cattedrale, a Vittorio Veneto. In questi giorni in preparazione alla celebrazione del funerale, le parrocchie potranno ricordare Papa Francesco nella preghiera comunitaria, anche con la recita del Rosario.

