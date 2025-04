Papa Francesco: il cordoglio dei vescovi della Lombardia. “Coraggiosa e radicale testimonianza d’amore”

“Appresa la notizia della morte del nostro amato Papa Francesco, i vescovi della Lombardia sono vicini alla chiesa di Roma per la perdita del loro vescovo, segno visibile di comunione fra le Chiese sparse per tutta la terra e lo ringraziano per la sua coraggiosa e radicale testimonianza d’amore fino all’ultimo giorno della sua vita”. Lo si legge in una nota dei vescovi della Lombardia. “Al Risorto, che lo ha chiamato al servizio petrino, affidano in questo momento di sofferenza di tutta la Chiesa Papa Francesco ringraziandolo della sua benedizione nel giorno di Pasqua”.

Domani alle 17.30, nel duomo di Milano, l’arcivescovo, mons. Mario Delpini, presiederà una messa di suffragio.

