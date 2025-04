Papa Francesco: Di Mattei (Ordine psicologi Lombardia), “in occasione del Giubileo ha posto un richiamo particolare alla salute mentale”

“Papa Francesco ha sempre manifestato un’attenzione ai sofferenti. In occasione del Giubileo ha posto un richiamo particolare alla salute mentale. Ci ha donato parole che conserviamo e conserveremo nei nostri cuori”. Lo afferma Valentina Di Mattei, presidente dell’Ordine degli psicologi della Lombardia. “È stato un instancabile richiamo morale per i credenti e i non credenti. Le sue ultime parole sono state dedicate alla pace. E la pace si raggiunge nel dialogo. Con la reciproca fiducia che deve animare ogni rapporto umano”.

