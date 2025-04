Papa Francesco: Forum Terzo Settore Lazio, “ha messo al centro del suo messaggio la speranza di una vita nuova e si è battuto per la pace”

“Il Forum Terzo Settore del Lazio esprime la più profonda tristezza per la scomparsa di Papa Francesco. Tutti i suoi associati di qualsiasi orientamento culturale e sociale, di fede religiosa e non, sono rattristati per la scomparsa di un Pontefice che ha messo al centro del suo messaggio la speranza di una vita nuova e si è battuto per la pace, per la concordia tra i popoli e le nazioni, per la lotta alla povertà, alle diseguaglianze sociali e per la dignità umana a tutte le latitudini. Un nuovo ecumenismo che ha parlato a tutti noi”. Così in una nota il Forum Terzo Settore del Lazio.

