Papa Francesco: mons. Cibotti (vescovi Abruzzo-Molise), “il Signore della vita lo ricompensi per la grande generosità e passione con cui ha guidato fino alla fine la sua Chiesa”

Gli arcivescovi e i vescovi di Abruzzo-Molise commossi e addolorati si uniscono alla preghiera della Chiesa in questo momento di dolore per la morte di Papa Francesco e invitano le comunità a riunirsi in preghiera per l’anima del Santo Padre e a far suonare le campane di tutte le chiese. Papa Francesco ha visitato le due regioni che compongono la circoscrizione ecclesiastica in due occasioni: nel 2014 il Molise, nelle diocesi di Campobasso e Isernia-Venafro e nel 2022 l’Abruzzo, a L’Aquila per la Perdonanza di Celestino V. In questa circostanza dolorosa i vescovi della Conferenza episcopale Abruzzese-Molisana invitano in particolar modo i giovani abruzzesi e molisani a pregare per lui ricordando le sue parole nel Santuario di Castelpetroso quando disse: “Non lasciatevi rubare il desiderio di costruire nella vostra vita cose grandi e solide! È questo che vi porta avanti. Non accontentatevi di piccole mete! Aspirate alla felicità, abbiatene il coraggio, il coraggio di uscire da voi stessi, di giocare in pienezza il vostro futuro insieme a Gesù”.

I vescovi della Ceam, tramite il presidente, mons. Camillo Cibotti, vescovo di Isernia-Venafro, auspicano che “l’intenso desiderio di pace di Papa Francesco per l’Europa e il mondo intero possa trovare anche tra la gente abruzzese e molisana testimoni veri della misericordia e della riconciliazione sull’esempio di San Celestino V che, come disse il Santo Padre a L’Aquila, ‘è stato un testimone coraggioso del Vangelo, perché nessuna logica di potere lo ha potuto imprigionare e gestire’ ammirando in lui… ‘una Chiesa libera dalle logiche mondane e pienamente testimone di quel nome di Dio che è Misericordia”. I vescovi di Abruzzo-Molise “affidano la cara anima di Papa Francesco al Signore della Vita perché possa ricompensarlo per la grande generosità e la passione con cui ha guidato fino alla fine la sua Chiesa”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /