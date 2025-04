Papa Francesco: mons. Staglianò (Path), “il suo ministero è stato segnato da un profondo impegno per gli ultimi e per la giustizia sociale”

“La morte di Papa Francesco riempie il cuore di dolore misto però a grande speranza. Sappiamo che la vita non termina con la morte, ma si apre alla pienezza della comunione con Dio. Ecco la Pasqua del nostro amato Papa: il grande passaggio della trasfigurazione del Risorto, dalla vita terrena alla pienezza della vita eterna, il Paradiso che lo accoglie a braccia spalancate per tutto l’amore donato”. Lo dichiara mons. Antonio Staglianò, presidente della Pontificia Accademia di Teologia (Path).

“Papa Francesco ha incarnato il ruolo di pastore misericordioso, il suo ministero è stato segnato da un profondo impegno per gli ultimi e per la giustizia sociale”, ricorda il presule, per il quale “il suo pontificato ha lasciato un segno indelebile nella riflessione teologica, come dimostrato dal rinnovamento degli Statuti della Pontificia Accademia di Teologia con ‘Ad Theologiam promovendam’. Questo documento ha promosso una teologia più aperta al dialogo e alla missione evangelizzatrice, invitando alla sapienza che sa stringere ‘scienza e amore’ in un unico movimento di intelligenza e di cuore”.

Mons. Staglianò conclude: “Ringraziamo Dio per il dono di Papa Francesco. La preghiera per lui e per la Chiesa universale è un modo per onorare la sua memoria e continuare il cammino da lui tracciato infinitamente grati per il suo insegnamento e la sua testimonianza di fede e di amore per tutti”.

