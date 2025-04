Papa Francesco: Conferenza episcopale pugliese, “sua eredità spirituale e pastorale faro luminoso per le generazioni future”

“Con profondo dolore e commozione” i vescovi della Conferenza episcopale pugliese “hanno appreso la notizia della morte del Santo Padre, Papa Francesco”. “Il Sommo Pontefice, pastore di grande fede e misericordia, ha dedicato tutta la sua vita – affermano i vescovi in una nota – al servizio del Signore e della sua Chiesa, testimoniando con coraggio e amore universale i valori del Vangelo, in particolare verso i più poveri e gli emarginati”. Le comunità ecclesiali della Puglia “ringraziano il Signore per il dono di un Pontefice innamorato del Vangelo e annunciatore tenace della gioia evangelica, servitore instancabile della Chiesa e difensore profetico dei poveri”. Aggiungono: “Papa Francesco ha avuto un rapporto speciale con la terra di Puglia, visitandola in ben cinque occasioni memorabili: il 17 marzo 2018 a San Giovanni Rotondo per onorare san Pio da Pietrelcina, il 20 aprile dello stesso anno ad Alessano e a Molfetta per ricordare don Tonino Bello, a Bari a luglio seguente nella basilica di San Nicola per l’incontro ecumenico con i patriarchi cattolici e ortodossi del Medio Oriente e, infine, il 14 giugno 2024 a Borgo Egnazia per l’incontro del G7 dove ha affrontato temi di grande attualità come l’intelligenza artificiale, una sfida antropologica su cui la Santa Sede è intervenuta con lungimiranza”. Il magistero di Papa Francesco “si è sempre contraddistinto per la sua attenzione alla misericordia, alla giustizia sociale, alla cura del creato e all’unità tra i popoli, invitando a un cambiamento di rotta verso una società più giusta, equa e solidale. La sua eredità spirituale e pastorale rimarrà un faro luminoso per le generazioni future”.

