Papa Francesco: Forum famiglie Lazio, “continueremo a camminare sulla strada che ci ha indicato, quella di una Chiesa in uscita”

“Accogliamo con dolore la notizia della morte del Santo Padre Francesco, guida spirituale che ha saputo parlare al cuore delle famiglie con parole semplici, profonde e vere. In tutto il suo pontificato, Papa Francesco ha posto la famiglia al centro della vita della Chiesa e della società, riconoscendola come primo luogo di amore, incontro, cura e pace. Con l’esortazione apostolica Amoris Laetitia, ha aperto cammini di accompagnamento, discernimento e integrazione, offrendo uno sguardo misericordioso e realistico sulle fragilità, senza mai smettere di indicare la bellezza e la forza dell’amore familiare vissuto nel quotidiano”. Così in una nota il Forum delle associazioni familiari del Lazio.

“Come Forum famiglie del Lazio vogliamo dire il nostro grazie per l’attenzione costante che ha riservato ai genitori, ai figli, agli anziani, ai giovani e a ogni forma di legame che rende viva e umana la nostra società. Continueremo a camminare sulla strada che ci ha indicato, quella di una Chiesa in uscita, vicina alle famiglie e capace di custodirle nei momenti della gioia come in quelli della prova. Grazie, Santo Padre, per aver creduto nelle famiglie. Ti affidiamo al Signore, con affetto e riconoscenza”.

