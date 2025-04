Papa Francesco Bova (Forum sociosanitario), “lascia segni tangibili e insegnamenti che sono guida sicura per vivere il Vangelo”

Il Forum sociosanitario ha appreso “con immenso dolore che Papa Francesco è finito, portandosi nelle braccia del Divino Amore”. “Esprimiamo tutti insieme il nostro immenso dolore per il termine della vita terrena di un grande Papa, che si è adoperato tantissimo per la pace fra le persone, fra le comunità, fra i popoli”, scrive il presidente del Forum sociosanitario, Aldo Bova.

“Papa Francesco lascia dei segni tangibili, degli insegnamenti che hanno segnato il suo Pontificato e che sono guida sicura per vivere seguendo il Vangelo. Ci fa piacere ricordare – prosegue Bova – il suo amore per la vita povera e semplice da veri cristiani, i poveri di spirito e i poveri sotto il profilo economico, la promozione e la tutela del creato, la promozione e la tutela della giustizia sociale, il rispetto e il riconoscimento della dignità della vita dal suo sorgere al suo termine, la promozione di una economia umana rispettosa delle esigenze di tutti, la pace fra i popoli, che purtroppo manca in tanti tratti del mondo”.

Il presidente del Forum sociosanitario evidenzia: “Papa Francesco ci ha insegnato che ‘nessuno si salva da solo’ e che solo l’unione amorevole e rispettosa fra gli uomini e fra i popoli può portare serenità, pace e giustizia nell’umanità, così dilaniata da contrasti tante volte superabili”.

Bova conclude: “Noi tutti ci uniamo in preghiera per l’anima benedetta del caro Papa Francesco e affermiamo in modo convinto che rimarrà fra noi sempre con la sua spiritualità, col suo calore umano, col suo sorriso e in modo incisivo con i suoi insegnamenti”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /