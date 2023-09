Sbarchi a Lampedusa: Valastro (Cri), “basta con la gara dei record. Dare risposte a un’umanità che soffre”

(Foto: Croce Rossa italiana)

“A Lampedusa non c’è da fare una gara sul record di sbarchi. Giorni fa c’erano oltre 4mila persone e si parlava di record, oggi si parla di record di sbarchi. All’hotspot i nostri operatori e volontari stanno reggendo nonostante le criticità. Ma quello che più mi viene voglia di sottolineare è che nelle immagini che arrivano dai barchini in fila al Molo Favarolo per chi come noi della Croce Rossa è impegnato nell’aiuto umanitario, queste sono realtà che fanno male. Ed è a questo dolore per un’umanità che soffre che va data risposta. Una risposta che non è sicuramente quella di contare i numeri del record di sbarchi”. Così in una nota Rosario Valastro, presidente della Croce Rossa italiana. “A Lampedusa – aggiunge – come nelle rotte migratorie si scrive la storia presente, una storia che sta anche nella capacità di saper dare da parte di tutti risposte. Andrò presto a Lampedusa. E credo che dovremmo andarci, non per visitare luoghi di record, ma per trovare quelle soluzioni che ci portino a superare il senso che le persone sono ciclicamente un’emergenza”.