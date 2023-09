Vescovi Puglia: a Molfetta l’assemblea ordinaria. Confronto su diversi temi, conferimenti di incarichi e nomine

Si è tenuta nella mattinata di ieri, lunedì 11 settembre, presso il Seminario regionale di Molfetta, l’assemblea ordinaria della Conferenza episcopale pugliese. In un comunicato diffuso oggi viene sottolineato che i vescovi si sono confrontati su diversi temi. Mons. Satriano ha manifestato gratitudine a mons. Donato Negro, arcivescovo emerito di Otranto, per il servizio reso con amore ed attenzione alle Chiese di Puglia come presidente della Conferenza episcopale regionale, e a mons. Filippo Santoro, arcivescovo emerito di Taranto, a conclusione del suo servizio pastorale nella diocesi ionica. Al contempo, il presidente ha formulato auguri di buon lavoro a mons. Ciro Miniero all’inizio del suo ministero episcopale nell’Arcidiocesi di Taranto.

In primo momento di dialogo all’attenzione dei vescovi sono state le prospettive di crescita e di sviluppo della Facoltà Teologica Pugliese, istituzione accademica di riferimento regionale per la formazione teologica. A tal proposito, è stata rinnovata la componente episcopale della Commissione di Alto Patronato della Facoltà composta da mons. Ciro Miniero, mons. Francesco Neri e mons. Sabino Iannuzzi.

All’avvio dell’anno scolastico i vescovi hanno inviato agli studenti un messaggio di augurio e di incoraggiamento.

Nel corso della riunione, la Conferenza episcopale pugliese ha concesso il nulla osta all’arcivescovo di Brindisi-Ostuni, mons. Giovanni Intini, per l’introduzione della Causa di beatificazione e canonizzazione di Teodoro D’Amici, veggente delle apparizioni della Madonna a Jaddico.

Nel corso dell’assemblea ordinaria sono stati conferiti alcuni incarichi per le Commissioni regionali con la designazione di vescovi delegati:

mons. Francesco Neri, delegato per la Commissione per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi; mons. Giovanni Intini, delegato per la Commissione per il servizio della carità e della salute; mons. Giuseppe Mengoli, delegato per la Commissione per i problemi sociali e del lavoro, la giustizia e la pace; mons. Sabino Iannuzzi, delegato per la Commissione per la cultura e le comunicazioni sociali; mons. Ciro Miniero, delegato per il Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica; mons. Francesco Neri, presidente dell’Istituto pastorale pugliese.

Inoltre, la Conferenza episcopale ha provveduto ad alcune nomine per servizi regionali: don Michele Caputo (arcidiocesi di Foggia-Bovino) è stato nominato direttore regionale del Servizio per la pastorale delle vocazioni; don Antonio Andriulo (Oria) è stato nominato segretario della Commissione per il clero e la vita consacrata; don Nunzio Falcicchio (Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti) è stato nominato segretario della Commissione per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto; e don Antonio Maldera (Trani-Barletta-Bisceglie) è stato nominato consigliere spirituale regionale del Rinnovamento nello Spirito Santo.