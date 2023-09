Terremoto in Marocco: la solidarietà delle Chiese di Modena-Nonantola e Carpi, “siamo vicini alle famiglie e alle comunità immigrate”

Le Chiese di Modena-Nonantola e di Carpi si uniscono alla Chiesa italiana nell’esprimere la solidarietà di tutta la comunità cristiana per le popolazioni colpite dal tremendo terremoto nella regione di Marrakech. “In questa drammatica circostanza siamo vicini alle famiglie ed alle comunità immigrate a Modena dal Marocco, con le quali da diversi decenni oramai condividiamo attività solidali, scambi culturali e dialogo interreligioso. Con i fratelli e sorelle marocchini di Modena condividiamo il dolore e le preoccupazioni per quanto sta succedendo nel paese di origine”, si legge in una nota. La Chiesa italiana ha assicurato un primo sostegno di 300.000,00 euro del fondo dell’8xmille tramite Caritas italiana. Si invita a sostenere le popolazioni colpite dal terremoto con una donazione, sostenendo l’azione di Caritas italiana in questa emergenza.